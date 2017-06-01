Жительница Одинцова обратилась в полицию с жалобой на вампира

В подмосковном Одинцове местная жительница обратилась в дежурную часть полиции и попросила защитить ее от неизвестного преследователя, похожего на вампира с красными глазами, передает «Лайф».

По данным издания, девушка регулярно извещает сотрудников правоохранительных органов о преследующих ее маньяках. Чаще всего в описании злоумышленника присутствуют красные глаза. По мнению заявительницы, ее преследователь вполне может оказаться вампиром.

До сих пор сотрудникам полиции в реальности ни разу не приходилось отбивать жалующуюся гражданку от вампиров, вурдалаков или еще какой-то нечистой силы.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 01.06.17

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