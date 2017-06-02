Замглавы Дмитровского района попался на махинациях почти на 30 млн рублей

В Подмосковье арестован заместитель главы администрации Дмитровского муниципального района по обвинению в махинациях почти 30 млн рублей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, в 2014 году обвиняемый договорился с генеральным директором одной из коммерческих организаций и еще несколькими лицами украсть бюджетные деньги, выделенные для оборудования станции для обезжелезивания на водозаборном узле Дмитрова.

По версии следствия, чиновник обеспечил победу коммерческой организации на открытых аукционах в электронной форме на поставку оборудования, после чего администрация заключила с компанией муниципальные контракты на поставку оборудования на общую сумму около 40 млн рублей.

Следователи выяснили, что злоумышленники подписали подложные документы о выполнении условий контрактов в полном объеме, на основании которых на счет коммерческой организации были перечислены денежные средства. Общий ущерб составил почти 30 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч7 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»)

В настоящий момент чиновник уже частично признал свою вину и находится под стражей. Проверяется его причастность к аналогичным преступлениям.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 02.06.17

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