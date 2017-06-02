В Москве в ночной перестрелке погибли два человека, ещё трое – ранены

В Москве в результате потасовки между группой вооруженных мужчин погибли два человека. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло в ночь с 1 на 2 июня в лесополосе рядом с улицей Крылатские холмы. Между группой мужчин произошел конфликт, при этом противоборствующие стороны были вооружены холодным и огнестрельным оружием. В результате – двое мужчин скончались в больнице от огнестрельных и ножевых ранений, еще трое госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц») и ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).

В настоящий момент устанавливаются все возможные участники и причастные к преступлению, назначен ряд судебных экспертиз. Следователи допрашивают очевидцев произошедшего.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.06.17

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