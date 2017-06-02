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В Подмосковье на пожарище обнаружено расчлененное тело женщины

В Подмосковье на пожарище обнаружено расчлененное тело женщины

Жуткую находку сделали сотрудники пожарной службы в подмосковно Железнодорожном во время тушения пожара в одном из частных домов, передает телеканал «Рен-ТВ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как сообщается, было найдено обгоревшее расчлененное тело 53-летней хозяйки дома. По некоторым данным, во время этого пожара пострадал ещё один человек – 53-летний супруг погибшей женщины. Мужчину экстренно госпитализировали с ожогами половины поверхности тела и в состоянии токсикологической комы.

Правоохранительные органы занимаются уточнением обстоятельств этой трагедии.

Москва, Алексей Васильев

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