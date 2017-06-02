Террористы собирались устроить кровавую бойню на станции «Теплый стан»

Четверо террористов запрещенной в РФ группировки «Исламское государство», которые 25 мая были задержаны в Москве, готовили кровавую бойню в российской столице накануне Кубка концередаций по футболу. Согласно их показаниям, они собирались устроить теракт на станции метро «Теплый Стан».

Как выяснилось, террористы – граждане Узбекистана Фуркат Кушаев и Мухаммадюсуф Ашуров, приехавшие в столицу из Бухары, таджик Абдушукур Гулмирзаев и выходец из Дагестана Магомед Давудов – работали грузчиками на предприятии, выпускающем кока-колу, пишет «Коммерсант».

Трое задержанных заявили, что «добровольно и осознанно» присягнули террористам, но Гулмирзаев настаивает, что его использовали втемную.

Согласно данным спецслужб, главой ячейки был Ашуров, который в соцсети «Одноклассники» познакомился со своим земляком, проживающим в Турции. Они начали переписываться с через мессенджер Telegram и обсуждали религиозные темы. Затем Ашуров дал своему новому другу байат (клятву), присягнув на верность «Исламскому государству».

Когда Ашуров устроился на работу, он завербовал там Кушаева, Гулмирзаева и Давудова.

«После знакомства с Мухаммадом (Ашуров) мы вели с ним продолжительные беседы, в которых говорилось о необходимости построения мирового халифата, жизни по шариату и священной войне против неверных», – сообщил один из обвиняемых. Ашуров также уверял, что боевики в Сирии живут очень хорошо, имеют по несколько красавиц-жен, дорогие машины и виллы, но для того, чтобы заслужить хорошую зарплату и стать командирами подразделений, мужчинам нужно было проявить себя в России, чтобы «заслужить уважение» террористической группировки.

Для этого им нужно было совершить теракты в Москве накануне Кубка конфедерации по футболу, цели можно было выбрать самим. Вначале они хотели подорвать ресторан, в котором «едят свинину кафиры (неверные)», однако передумали и нацелились на «Теплый стан».

По данным издания, бомбу должен был заложить Давудов, так как было меньше шансов, что дагестанца будут проверять. Взрывное устройство террористы делали сами по схеме, которую им выслал их куратор. При этом после взрыва обвиняемые собирались расстреливать людей.

Предполагалось также, что Ашуров снимет саму атаку и ее последствия на видеокамеру телефона, отправит запись в Турцию, где ее выложат в интернет.

Злоумышленники думали, что после этого им передадут новые документы, деньги и билеты в Турцию, однако, по данным оперативников, им всем была отведена роль смертников.

Как сообщал «Новый День», 25 мая сотрудники ФСБ провели операцию по задержанию частников террористического подполья в Москве. В доме №14 на Новопеределкинской улице был обнаружен цех по производству взрывных устройств – пятилитровые емкости с электролитом, перекисью водорода и ацетоном, которые использовались для производства инициирующей взрывчатки – перекиси ацетона; радиозвонки, провода, пакеты с гайками и саморезами. Там же находилась уже готовая самодельная осколочно-фугасная бомба, замаскированная под автомобильный огнетушитель.

Точно такая же бомба, по данным экспертов ФСБ, была использована для теракта 3 апреля в санкт-петербургском метро. В двух других квартирах, где также прошли обыски, были изъяты автоматы и гранаты.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 02.06.17

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