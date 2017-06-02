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Невеста «довела»: в Москве шустрый вор за час украл четыре свадебных платья

Невеста «довела»: в Москве шустрый вор за час украл четыре свадебных платья

Всего час потребовался шустрому вору, чтобы похитить из торгового центра четыре свадебных платья. Ограблению подвергся один из павильонов ТЦ «Салют», расположенный на юго-востоке столицы, передает агентство .

В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный 30 мая в период с 15:00 до 16:00 похитил из павильона ТЦ «Салют», расположенного на 14 км МКАД, четыре свадебных платья.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведется розыск подозреваемого.

Москва, Ольга Ветрова

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