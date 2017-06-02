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МВД проводит проверку по факту хищения средств ХК «Динамо» в Подмосковье

МВД проводит проверку по факту хищения средств ХК «Динамо» в Подмосковье

Подмосковная полиция проводит доследственную проверку по факту заявления руководства столичного хоккейного клуба «Динамо» о незаконном присвоении средств. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба МВД.

Для проверки фактов, указанных в заявлении, уже проведены осмотры тренировочной базы «Новогорск», а также АНО «Объединенный хоккейный клуб Динамо», отмечают в ведомстве.

Уже изъяты документы об оказании услуг по аренде ледовой площадки, договоры, кассовые документы и другие. На данный момент проводится оценка и изучение изъятых бумаг на предмет наличия признаков преступления.

Москва, Алексей Васильев

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