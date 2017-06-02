СКР проверяет аварию автобусов, в которой пострадало 8 детей

После аварии двух пассажирских автобусов в Подмосковье, в которой пострадало 15 человек, в том числе восемь детей, организована доследственная проверка. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

ЧП произошло сегодня утром на 102 км автодороги М5 «Урал» в районе поселка Радужный в Коломенском районе. Два пассажирских автобуса, двигавшихся в попутном направлении врезались друг в друга. В одном их них, двигавшемся по маршруту Коломна – Истра, находились учащиеся Пановской средней школы Коломенского района. В результате ДТП пострадало 14 человек, в том числе 8 детей, 5 из которых были госпитализированы с различными травмами.

Предполагается, что в ближайшее время будет установлено, на каких основаниях осуществлялся трансфер детей и соответствовали ли правила их перевозки установленным законом нормам. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, как сообщалось ранее, столкнулись автобусы. Один из них – марки Scania с детьми двигался из Паново в сторону Москвы – в нем находились 11 пассажиров, в том числе 8 детей. В рейсовом автобусе MAN, направлявшемся из Рязани в Домодедово, было 38 пассажиров.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.06.17

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