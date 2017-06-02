Убийца подмосковного таксиста нашелся в Белорусси

В отношении гражданина Белоруссии Максима Анищика открыто уголовное дело за разбойное нападение в подмосковном Подольске, во время которого погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.
По данным ведомства, преступление было совершено вместе с Николаем Кухарчуком, который уже осужден судом Подольска и приговорен к 15 годам строгого режима.
По версии следователей, подозреваемые совершили нападение на таксиста на территории Подольска. Злоумышленники избили его и похитили имущество таксиста, а также автомобиль. Сам мужчина от полученных травм впоследствии скончался.
В генеральную прокуратуру Белоруссии направлены материалы уголовного дела для привлечения Анищика к ответственности.
Москва, Алексей Васильев
Москва. Другие новости 02.06.17
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