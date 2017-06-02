Пятница, 2 июня 2017, 16:25 мск

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Убийца подмосковного таксиста нашелся в Белорусси

Убийца подмосковного таксиста нашелся в Белорусси

В отношении гражданина Белоруссии Максима Анищика открыто уголовное дело за разбойное нападение в подмосковном Подольске, во время которого погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

По данным ведомства, преступление было совершено вместе с Николаем Кухарчуком, который уже осужден судом Подольска и приговорен к 15 годам строгого режима.

По версии следователей, подозреваемые совершили нападение на таксиста на территории Подольска. Злоумышленники избили его и похитили имущество таксиста, а также автомобиль. Сам мужчина от полученных травм впоследствии скончался.

В генеральную прокуратуру Белоруссии направлены материалы уголовного дела для привлечения Анищика к ответственности.

Москва, Алексей Васильев

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