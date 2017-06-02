Дошло до суда дело серийного насильника из Павловского Посада

Серийный насильник из подмосковного Павловского Посада в скором времени окажется на скамье подсудимых. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Московской области.

По данным ведомства, ранее судимый 31-летний житель Павловского Посада обвиняется в трех эпизодах изнасилований и еще четырех эпизодах иных насильственных действий сексуального характера.

Как установили следователи, свои преступления обвиняемый совершил в период с июня 2013 по август 2016 года, действуя, преимущественно, ранним утром или ночью на территории Ногинского района и Павловского Посада. Его жертвами стали пять жительниц Московской области в возрасте 21-54 лет.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 02.06.17

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