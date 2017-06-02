Пожар в Москве: эвакуировано 500 человек

На юго-западе Москвы в подвале административного здания произошел пожар. По информации источника в правоохранительных органах, в целях безопасности эвакуировано около 500 человек.
ЧП произошло на улице Кржижановского – д. №16 корп. 2, передает агентство «Москва». В подвале дома находится арсенал. Пожару уже присвоена вторая категория сложности.
Как сообщила пресс-служба столичного главка МЧС, к 16:24 пожар удалось локализовать на площади 10 кв метров.
В настоящий момент информации о пострадавших нет, уточнили спасатели.
Москва, Мария Вяткина
Москва. Другие новости 02.06.17
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