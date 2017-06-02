Пятница, 2 июня 2017, 18:53 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

, ,

Пожар в Москве: эвакуировано 500 человек

Пожар в Москве: эвакуировано 500 человек

На юго-западе Москвы в подвале административного здания произошел пожар. По информации источника в правоохранительных органах, в целях безопасности эвакуировано около 500 человек.

ЧП произошло на улице Кржижановского – д. №16 корп. 2, передает агентство . В подвале дома находится арсенал. Пожару уже присвоена вторая категория сложности.

Как сообщила пресс-служба столичного главка МЧС, к 16:24 пожар удалось локализовать на площади 10 кв метров.

В настоящий момент информации о пострадавших нет, уточнили спасатели.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 02.06.17

Русский зомби-апокалипсис выйдет в прокат. / Россиянам не вернут пенсионные накопления: разморозки не будет. «Лучше вообще не копить на пенсию – это очень рискованно», – советуют власти. / Дошло до суда дело серийного насильника из Павловского Посада.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках / Метки

, , , , , ,

Москва, все новости

Путин заболел. Шувалов раскрыл подробности

В Подмосковье пытаются запретить вейпы для школьников

Голосование на сайте

Кто мог бы стать символом Крыма?

Путин о Меркель: она просто обиделась

Звягинцев решил шокировать фильмом о Великой Отечественной войне

В Подмосковье начинается бунт дачников
Все новости