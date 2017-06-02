Путин заболел. Шувалов раскрыл подробности

Сегодня первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов рассказал, что глава российского государства заболел. «Могу без прикрас вам сказать, что президент полностью заболел этим (цифровой экономикой), понимая, что значительные темпы роста базируются на цифровой экономике и технологическом лидерстве», – цитирует выступление Шувалова РБК на Петербургском экономическом форуме.

Вице-премьер обратил внимание, что глава российского государства уделяет новым технологиям очень большое внимание и требует того же от своих подчиненных. Однажды для обсуждения этой темы Путин собрал «небольшую группу» членов правительства, а также сотрудников администрации. «Только в начале второго утра (он нас) отпустил», – поделился Шувалов.

По его словам, Путин постоянно общается со специалистами в этой сфере и участвует в обсуждениях на эту тему, в том числе в рамках Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС).

«Сначала лидеры других государств настороженно к этому относились, а теперь понимают, что да, действительно, в этом ответы на вызовы. Нужно просто быть смелее», – сказал вице-премьер.

Санкт-Петербург, Мария Вяткина

Санкт-Петербург. Другие новости 02.06.17

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