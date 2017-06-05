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Мэрия Москвы решила изъять землю главы Россельхознадзора

Мэрия Москвы решила изъять землю главы Россельхознадзора

Глава Россельхознадхора Сергей Данкверт может лишиться земельного участка в Москве. Столичное правительство намерено изъять его в принудительном порядке через суд. Об этом сообщила пресс-секретарь Щербинского районного суда Светлана Ехтанигова, передает агентство .

По ее словам, департамент городского имущества Москвы обратился с исковым заявлением, в котором просит изъять для государственных нужд земельный участок площадью 1 671 квадратных метров в поселении Марушкинское вблизи деревни Анкудиново. Кроме того, истец просит установить сумму возмещения стоимости размером в 1,456 млн рублей.

В иске указывается, что в декабре 2015 года было издано распоряжение, согласно которому этот участок подлежит изъятию для реконструкции автодороги «Боровское шоссе – Киевское шоссе – дер. Ботаково через дер. Рогозинино, Верховье».

Сообщается, что в адрес ответчика был направлен на согласование проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных нужд Москвы с приложением материалов оценки его рыночной стоимости и расчета убытков, причиняемых в связи с изъятием.

Как уточняется, срок заключения проекта соглашения составляет три месяца, который уже истек, и до настоящего времени подписанный документ в департамент развития новых территорий Москвы не поступал. В этой ситуации орган исполнительной власти, принявший решение об изъятии имущества, вправе обратиться в суд с заявлением о принудительном изъятии.

В настоящее время рассмотрение искового заявления приостановлено в связи с назначением судом экспертизы.

Москва, Светлана Антонова

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