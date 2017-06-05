Усманов и Навальный схлестнулись в компьютерной игре / Интернет-пользователей покорил политический «Мортал комбат»

Поединок между скандальным политиком, основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным и миллиардером Алишером Усмановым продолжился в необычном формате – на виртуальном ринге. В Рунете набирает популярность видеоролик с игрой под названием: «Политический Мортал Комбат: Навальный vs Усманов».

Политик и олигарх выясняют отношения, на этот раз в компьютерной игре. Причем кулачный бой сопровождают резкими комментариями.

«Я вас не боюсь, для меня вы обычный жулик», – заявляет игровой персонаж Навальный.

«Ты всегда лжешь», «Я живу в счастье, Леш, в отличие от тебя», – парирует виртуальный Усманов.

Едва Навальный пытается помечтать о своем президентстве, на ринг выскакивают полицейские с дубинками. Олигарху остается лишь «прикончить» противника, что он и делает коронной фразой: «Тьфу на тебя, Алексей Навальный».

«А где эту игру скачать можно, чтоб поиграть?», «У, вот уже и игра появилась. Скоро фильм снимут. В жанре фарса», – комментируют интернет-пользователи.

Напомним, Усманов выиграл у Навального иск о защите чести и достоинства в Люблинском суде Москвы. Теперь оппозиционер обязан опровергнуть сведения, изложенные в фильме «Он вам не Димон», и удалить это «расследование». Между тем, Навальный уже отреагировал на приговор и заверил, что не спешит исполнять решение суда.

Как пишут СМИ, политик вновь уехал за границу, предположительно, чтобы отметить свой день рождения. Усманов, победив в суде, видимо, теперь намерен выиграть в глазах общественности. Олигарх вовсю занят конкурсом на лучшие шутки, мемы и ролики на тему его видеоспоров с Навальным. Победителям он обещает IPhone7 и футболку со своим автографом.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 05.06.17

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