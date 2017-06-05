Директор библиотеки украинской литературы получила четыре года условно

В Москве суд приговорил директора Библиотеки украинской литературы 58-летнюю Наталью Шарину к четырем годам условно, признав ее виновной в возбуждении межнациональной вражды и растрате. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

В ходе следствия было установлено, что в 2011-2015 годах, занимая должность директора библиотека, Шарина в нарушение закона «О противодействии экстремистской деятельности» распространяла среди посетителей запрещенные судом к использованию книжные издания.

В рамках расследования уголовного дела в учреждении был проведен обыск, в ходе которого изъята книга Дмитро Корчинского, признанная решением суда экстремистским материалом. Помимо этого, в читальном, абонементском зале, в отделе комплектования, а также в коридорах библиотеки были обнаружены и изъяты иные печатные издания, содержащие признаки возбуждения национальной ненависти и вражды.

В ходе следствия была установлена причастность Шариной к двум фактам растраты денежных средств библиотеки в своих личных целях.

В ходе расследования уголовного дела была назначена и проведена комплексная культуролого-лингвистическая и психологическая судебная экспертиза, установившая наличие признаков разжигания национальной ненависти, а также побуждающих к действиям против национальной группы более чем в 20 книжных и периодических изданий, изъятых во время обыска.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.06.17

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