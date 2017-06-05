52-летний педофил, надругавшийся нал 10-летней школьницей, приговорен 17 годам лишения свободы

В Московской области суд признал виновным 52-летнего педофила, обвиняемого в неоднократном изнасиловании 10-летней школьницы. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Как было установлено, что в июне минувшего года обвиняемый, находясь на территории села Покровское в Рузском районе дважды совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней местной жительницы в возрасте 10 лет.

Судом представленные следствием доказательства сочтены достаточными, обвиняемый приговорен к 17 годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 05.06.17

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