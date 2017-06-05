Понедельник, 5 июня 2017, 14:04 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

, ,

52-летний педофил, надругавшийся нал 10-летней школьницей, приговорен 17 годам лишения свободы

52-летний педофил, надругавшийся нал 10-летней школьницей, приговорен 17 годам лишения свободы

В Московской области суд признал виновным 52-летнего педофила, обвиняемого в неоднократном изнасиловании 10-летней школьницы. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Как было установлено, что в июне минувшего года обвиняемый, находясь на территории села Покровское в Рузском районе дважды совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней местной жительницы в возрасте 10 лет.

Судом представленные следствием доказательства сочтены достаточными, обвиняемый приговорен к 17 годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 05.06.17

Без права на ошибку: глава МЧС предлагает наказывать синоптиков за неточный прогноз погоды. / Российский космонавт сам себе вылечил зуб на орбите. / Центробанк поддержал банкиров: кредиты для населения могут подорожать.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках / Метки

, , , , , , ,

Москва, все новости

Без права на ошибку: глава МЧС предлагает наказывать синоптиков за неточный прогноз погоды

Технологии /

Российский космонавт сам себе вылечил зуб на орбите

Голосование на сайте

Кто мог бы стать символом Крыма?

Финансы /

Центробанк поддержал банкиров: кредиты для населения могут подорожать

Директор библиотеки украинской литературы получила четыре года условно

Здоровье /

Оптимизация в действии: доступность бесплатной медицины в России снизилась, считают врачи
Все новости