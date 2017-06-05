Подмосковные силовики стали «киллерами» за 50 тысяч рублей

В подмосковном Дмитровском районе арестован 46-летний местный житель, который обвиняется в подстрекательстве и пособничестве к приготовлению к убийству по найму своего знакомого предпринимателя. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитата, для его разоблачения сотрудники правоохранительных органов сыграли роль «киллеров».

По данным ведомства, в минувшем месяце обвиняемый искал исполнителя для совершения убийства своего знакомого за вознаграждение. Предполагаемой жертвой киллера должен был стать генеральный директор и владелец двух коммерческих организаций, к которому обвиняемый испытывал личную неприязнь на фоне несогласия с принципами ведения бизнеса. За убийство мужчина готов был заплатить исполнителю 50 тысяч рублей.

В ходе оперативных мероприятий, сотрудники правоохранительных органов инсценировали похищение и убийство жертвы, предоставив заказчику доказательства в виде мобильного телефона жертвы с фотографией его тела и паспорт погибшего.

Сразу после передачи денег «исполнителю убийства» обвиняемый был задержан.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 05.06.17

52-летний педофил, надругавшийся над 10-летней школьницей, приговорен 17 годам лишения свободы. / Без права на ошибку: глава МЧС предлагает наказывать синоптиков за неточный прогноз погоды. / Российский космонавт сам себе вылечил зуб на орбите. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»