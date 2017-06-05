Понедельник, 5 июня 2017, 16:49 мск

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Житель Подмосковья изнасиловал 9-летнюю дочь родного брата

Житель Подмосковья изнасиловал 9-летнюю дочь родного брата

Жительница подмосковного Одинцова обратилась за помощью в местные органы правопорядка и заявила, что родной брат ее супруга изнасиловал ее 9-летнюю дочь – ученицу второго класса, передает телеканал «360» со ссылкой на источник в полиции.

Как сообщается, предполагаемый педофил является работником одного из ресторанов Одинцова, а изнасилование малолетней племянницы он якобы совершил в минувший четверг, 1 июня.

Сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку.

Москва, Алексей Васильев

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