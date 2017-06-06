Собянин терпит фиаско: политическая неустойчивость Москвы идет в рост

Активный протест против так называемой реновации жилья в российской столице привел к тому, что рейтинг политической устойчивости Москвы снизился, а репутация столичного градоначальника Сергея Собянина оказалась подмоченной. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствуют выводы майского доклада Фонда «Петербургская политика».

Согласно выводам экспертов, развитие социально-политического кризиса вокруг реновации в Москве стало самым заметным событием региональной политики в мае. При этом, как отмечается в исследовании, «детонаторами» волнений послужили сразу несколько факторов.

Авторы рейтинга обращают внимание, что запуск такого крупного проекта был инициирован без формирования общественного запроса и «подчеркнуто жестко продавливался» столичными властями.

Против программы сыграло и то, что мэрия Москвы не предусмотрела механизмы «выпуска копящегося по разным темам протестного пара», в том числе организацию Интернет-площадок, призванных снижать напряженность в случае возникновения конфликтных ситуаций.

Еще одним минусом, как отмечают эксперты, стало то, что представители префектур и управ Москвы сами плохо понимали суть программы, вследствие чего их «пропагандистские встречи» с гражданами спровоцировали новые «серьезные очаги общественного недовольства».

В результате такой недоработки властей в Москве произошел «всплеск протестного движения, достигший пика 14 мая» во время митинга. «Однако организаторы акции не сумели аккумулировать его энергию в появление какого-либо системно действующего центра, содействующего самоорганизации недовольных, по сути повторив ошибки организаторов «болотного движения»», – подчеркнули авторы доклада.

При этом отмечается, что реального снижения напряженности после митинга не произошло. В то же время попытки власти перейти от «запугивания реновацией» к формированию «спроса на нее» не увенчались успехом, так как «апрельский напор» в продвижении реновации продолжался: был досрочно опубликован список предлагаемых к сносу домов и запущено голосование.

Эксперты пришли к выводу, что майские события привели к «фиаско» столичной мэрии, которой не удалось избежать «формирования репутации лоббиста и потенциального выгодоприобретателя проекта», и заметно понизили «акции» мэра Москвы Сергея Собянина.

Как сообщал «Новый День», в конце февраля президент РФ Владимир Путин дал поручение мэру Москвы Сергею Собянину снести все «хрущевки», оставшиеся в российской столице. По предварительным данным, это около 25 млн квадратных метров.

Инициатива столичных властей вызвала массу протестов и недовольства, так как в программу так называемой реновации попали не только ветхие «хрущевки», но и добротные «сталинки». При этом, как отмечали эксперты, возможность нового законопроекта ограничивать право собственности тех, кто не хочет переезжать из своего дома – прямое нарушение Конституции РФ.

14 мая на проспекте Сахарова прошел митинг против сноса пятиэтажек, инициированный муниципальными депутатами и гражданскими активистами. Акция протеста собрала порядка 20 тысяч горожан, требующих снять с рассмотрения закон о реновации Москвы, так как, по их мнению, для расселения ветхих и аварийных домов достаточно действующего законодательства.

27 и 28 мая в Москве прошли еще два митинга. Участники акций обвинили столичные власти в содействии бизнес-интересам узкого круга людей, и в навязывании под видом реновации «программы массового сноса пригодного для жизни жилья» за счет всей остальной России.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 06.06.17

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