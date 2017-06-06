В Подмосковье задержаны подозреваемые в похищении мужчины

В Подмосковье сотрудники полиции задержали представителей этнической группировки, которые подозреваются в вымогательствах и хищении имущества у граждан, а также в похищении местного жителя. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

В полицию Лыткарина обратилась женщина, которая заявила, что злоумышленники похитили ее легковой автомобиль отечественной марки, припаркованный возле одного из домов в районе 7-го квартала, а спустя еще два дня бесследно пропал ее супруг.

Стражам порядка удалось установить, что участники этнической преступной группировки причинили потерпевшему мужчине телесные повреждения, против его воли вывезли его в Балашиху, где на протяжении четырех дней незаконной удерживали в квартире. В то же время, угрожая применением оружия, злоумышленники требовали от жертвы 750 тысяч рублей и передать право собственности на его квартиру в Люберецком районе стоимостью 5 млн рублей.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личности и задержали четверых ранее судимых подозреваемых, которые оказались выходцами из Тверской области и уроженцами стран Ближнего зарубежья в возрасте 21-36 лет. Во время личного досмотра у одного из подозреваемых были найдены и изъяты пистолет системы «Макаров» и 11 патронов к нему. Еще 19 патронов, набор сим-карт и отмычек были найдены во время обыска по месту жительства подозреваемых.

Возбуждено уголовное дело по ст. 161 «Грабеж» и 163 «Вымогательство» УК РФ. Проверяется причастность задержанных к другим преступлениям.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 06.06.17

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