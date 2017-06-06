Вторник, 6 июня 2017, 15:19 мск

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В Москве школьницу жестоко избили сверстницы … происходящее они записывали на видео

В Москве школьницу жестоко избили сверстницы / … происходящее они записывали на видео

В Москве группа девочек-подростков избила школьницу, при этом происходящее было снято на камеру, а видеоролик впоследствии был выложен в социальную сеть. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

О ЧП стало известно из СМИ. В настоящий момент установлено, что на школьницу напали на территории лесополосы. Из видеоролика следует, что группа девочек-подростков наносят множественные удары руками и ногами своей сверстнице по жизненно важным органам.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства случившегося, устанавливаются все несовершеннолетние, причастные к избиению девочки.

Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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