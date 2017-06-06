Вторник, 6 июня 2017, 15:19 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

, ,

В Люберцах вымогатели заживо похоронили свою жертву

В Люберцах вымогатели заживо похоронили свою жертву

В подмосковных Люберцах вымогатели едва не похоронили мужчину заживо – преступники вымогали у него крупную сумму денег – 30 млн рублей, передает портал Glazey со ссылкой на источник в полиции.

Как сообщается, о произошедшем стражам порядка заявил сам потерпевший. По словам мужчины, он находился в кафе с неизвестными, которые в один из моментов начали ему угрожать и требовать от него 1,5 млн рублей, а затем сумма требований увеличилась до 30 млн.

Вымогатели вывезли его на территорию кладбища, где жестоко избили, а после закопали в землю. Однако позднее преступники, видимо, одумались или решили, что выбить деньги не удастся, если мужчина не позвонит родным и не попросит собрать необходимую сумму.

Брат мужчины передал похитителям более миллиона рублей и свой автомобиль. Самого мужчину впоследствии госпитализировали. Медики выявили у него закрытую травму грудной клетки, переломы ребер с разрывом легкого, многочисленные ушибы, перелом носа и прочие повреждения.

Впоследствии стражи порядка вышли на след одного из похитителей и задержали его, им оказался выходец из Азербайджана.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 06.06.17

В Москве школьницу жестоко избили сверстницы. … происходящее они записывали на видео. / В Подмосковье задержаны подозреваемые в похищении мужчины. / Собянин терпит фиаско: политическая неустойчивость Москвы идет в рост.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках / Метки

, , , , , ,

Москва, все новости

Губернаторские выборы-2017: возможны сюрпризы

Ревнивый инспектор ГИБДД сжег бизнесмена-соперника

Голосование на сайте

Кто мог бы стать символом Крыма?

Экономика /

Малоимущих россиян накормят на 800 рублей в месяц

Около Госдумы выстроилась живая цепь сторонников и противников реновации

Здоровье /

Детский омбудсмен проверит законность приказа о передаче в полицию данных лишенных девственности школьниц
Все новости