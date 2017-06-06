Около Госдумы выстроилась живая цепь сторонников и противников реновации

Накануне сегодняшних парламентских слушаний о так называемой реновации, которая предполагает снос пятиэтажек в Москве, около здания Госдумы выстроилась живая цепь сторонников и противников этой программы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», несколько человек с плакатами выступили в поддержку планов властей, другие – против.

Стоит отметить, что парламентские слушания в Госдуме рискуют превратиться в простую формальность. Многие общественники, которые активно выступали против реновации, не допущены к обсуждению программы. Как отмечает корреспондент РИА «Новый День», в парламент попали только сторонники реновации.

Одним из самых резонансных инцидентов стал тот факт, что в Госдуму не пустили организатора митинга протеста 27 мая – члена Общественной палаты РФ Георгия Федорова. Накануне он сообщил, что неделю назад на парламентские слушания его пригласил депутат от ЛДПР Ярослав Нилов. Однако накануне Федорову позвонили из приемной Нилова и «с прискорбием сказали, что руководство ГД отказало мне в участии в слушаниях».

«Сказали, что я лично не проживаю в пятиэтажке. Как я понял, не одного меня не приглашают. Видимо это условие мэрии. Не приглашать тех, кто им неприятен и опасен. В принципе ничего удивительного», – прокомментировал ситуацию Федоров на своей странице в «Фейсбуке».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 06.06.17

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