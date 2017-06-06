Ревнивый инспектор ГИБДД сжег бизнесмена-соперника

В Подмосковье бывший сотрудник ГИБДД приговорен к 18 годам колонии строго режима за жестокую расправу над предпринимателем, который увел у него возлюбленную. Московский областной суд огласил 29-летнему капитану Новикову приговор, пишет «Московский комсомолец».

По данным издания, невзирая на всю жестокость совершенного преступления, осужденный так и не раскаялся.

Отмечается, что эта трагедия произошла три года назад. После нескольких лет совместной жизни девушка решила расстаться с инспектором ГИБДД Одинцовского района Подмосковья Сергеем Новиковым. Она ушла от него к начинающему 26-летнему бизнесмену из Звенигорода.

После того как девушка решила переехать жить к новому парню, ее бывший гражданский муж, похоже, не выдержал от ревности. Незадолго до трагедии между соперниками в одном из кафе состоялась довольно громкая потасовка. Инспектор ГИБДД грозил сопернику убийством.

По данным следствия, 20 августа 2014 года Новиков со своим другом – 28-летним сотрудником охранного агентства, – выманили жертву из дома под предлогом делового разговора. Предприниматель сказал родным, что скоро вернется, но после этого не выходил на связь. Как оказалось, сообщники напали на него, применив электрошокер. После мужчина получил несколько ударов по голове и потерял сознание. Тело предпринимателя было вывезено в лесной массив недалеко от деревни Башкардово (Калужская область) и сожжено. Уже на следующий день одна из местных жительниц, занимавшаяся собиранием грибов, наткнулась на остов обгоревшего «ВАЗа».

Спустя примерно месяц после этого преступления стражи порядка вышли на след преступников. Автоинспектор был задержан на рабочем месте. В ходе следствия следствии он заявил, что не планировал убивать соперника – пытался просто припугнуть.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 06.06.17

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