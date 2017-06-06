В Москве противники реновации устроили несанкционированное шествие

В Москве противники так называемой программы реновации, которые вышли сегодня в знак протеста к зданию Госдумы, где проходили парламентские слушания по этому вопросу, организовали несанкционированное шествие в сторону здания администрации президента РФ с лозунгами «Собянина в отставку» и «Это наш город».

На своей странице в Twitter находившийся на месте событий корреспондент «Эха Москвы» Андрей Ежов, люди шли, взявшись за руки.

По оценке корреспондента «Русской службы Би-би-си», в стихийном шествии против реновации приняли участие около 300 человек. Колонну возглавила депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова.

В акции также приняли участие, в том числе активисты «Яблока» во главе с лидером столичного отделения партии Сергеем Митрохиным.

Судя по сообщениям, противники реновации намерены передать в администрацию президента РФ обращение.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 06.06.17

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