В Москве возбуждено уголовное дело после избиения школьницы

Столичный главк Следственного комитета по поручению своего руководителя Александра Дрыманова возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание группой лиц, совершенное в отношении несовершеннолетнего лица) после избиения школьницы сверстницами. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, группа девочек на почве личных неприязненных отношений жестоко избила свою сверстницу в лесополосе на территории Москвы, нанося ей множественные удары руками и ногами в область жизненно важных органов.

Следователи располагают данными, что при этом присутствовали молодые люди, которые зафиксировали происходящее на видео, а после выложили ролик в социальные сети.

В настоящее время следователи устанавливают личности участников и очевидцев конфликта. Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление объективной картины, всех сопутствующих обстоятельств и причин проявленной агрессии со стороны подростков.

В СКР уточнили, что в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) родителей, учителей и руководства образовательных учреждений, не осуществивших должного контроля за детьми.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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