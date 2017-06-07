В Подольске 50-летний мужчина взял в любовницы несовершеннолетнюю девочку

В подмосковном Подольске ранее судимый 50-летний мужчина совратил девочку, которая еще не достигла 14-летнего возраста. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 134 УК РФ.

По данным ведомства, с июля 2016 года по 3 июня обвиняемый, находясь в своей квартире в Подольске, неоднократно совершал половые сношения без применения насилия с не достигшей четырнадцатилетнего возраста местной жительницей.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании для мужчины меры пресечения.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 07.06.17

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