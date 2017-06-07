В Подмосковье мужчина регулярно насиловал 8-летнюю дочь сожительницы

Житель Московской области в течение трех месяцев систематически насиловал 8-летнюю школьницу, которая приходится дочерью его сожительнице, передает телеканал «360» со ссылкой на источник в полиции.

Как сообщается, за помощью к правоохранителям обратилась 29-летняя жительница Одинцовского района Подмосковья. По словам женщины, ее сожитель – 32-летний безработный из деревни Ликино – в течение трех месяцев насиловал ее родную 8-летнюю дочь.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 07.06.17

В Москве акция против коррупции пройдет на проспекте Сахарова. / Кагарлицкий: Невозможно бесконечно праздновать победу в «битве за Крым». Кремль теряет поддержку патриотической общественности. / Замминистра образования и науки РФ предложил закрыть до половины вузов. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»