Среда, 7 июня 2017, 18:51 мск

российское информационное агентство 18+

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В Подмосковье мужчина регулярно насиловал 8-летнюю дочь сожительницы

В Подмосковье мужчина регулярно насиловал 8-летнюю дочь сожительницы

Житель Московской области в течение трех месяцев систематически насиловал 8-летнюю школьницу, которая приходится дочерью его сожительнице, передает телеканал «360» со ссылкой на источник в полиции.

Как сообщается, за помощью к правоохранителям обратилась 29-летняя жительница Одинцовского района Подмосковья. По словам женщины, ее сожитель – 32-летний безработный из деревни Ликино – в течение трех месяцев насиловал ее родную 8-летнюю дочь.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Москва, Алексей Васильев

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