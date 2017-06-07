В Москве арестован мужчина за вооруженное нападение на подростков

В Москве арестован 39-летний местный житель по обвинению в вооруженном нападении на молодых людей, которые находились на детской площадке на улице Маршала Федоренко. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 111 УК РФ и ч. 1 ст. 213 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, хулиганство).

ЧП произошло в ночь на 24 мая. По версии следствия, москвич с ножом и травматическим оружием, используя формальный повод, совершил нападение на двоих молодых людей. В результате 16-летний подросток с ножевым ранением был госпитализирован в близлежащее медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. 18-летний пострадавший с травматическим ранением мягких тканей осмотрен врачами и отпущен домой.

Расследование продолжается.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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