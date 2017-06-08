В ДТП с грузовиком в Подмосковье погиб человек, ещё двое ранены

В Подмосковье произошло смертельное ДТП с участием иномарки и грузового автомобиля, в результате которой один человек погиб, еще двое – были экстренно госпитализированы, передает «Лайф».

Как сообщается, авария произошла на 25 километре Новорязанского шоссе – здесь столкнулись легковой автомобиль марки «Мерседес» и грузик. По предварительным данным, водитель фуры пытался объехать легковушку, неожиданно выскочившую на полосу встречного движения. В результате резкого маневрирования тяжеловесный транспорт стал неуправляемым и повалился на дорогу.

В результате этой аварии погиб один человек, еще двое были доставлены в медицинское учреждение.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 08.06.17

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