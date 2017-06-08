Четверг, 8 июня 2017, 13:39 мск

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Фонд «Русь сидящая» подвергся обыскам

Фонд «Русь сидящая» подвергся обыскам

В офис фонда «Русь сидящая» проводятся обыски. Соответствующая информация размещена на странице организации в Facebook, что подтвердила и руководитель фонда Ольга Романова.

Координатор фонда Алексей Федяров уточнил РБК, что обыск проводят сотрудники УБЭП.

Сообщается, что сотрудники фонда оказались заблокированы в офисе. К делу уже подключился адвокат.

РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах отмечает, что полицейские осматривают помещения и ищут финансовые документы, носители данных и оргтехнику.

Напомним, «Русь сидящая» – благотворительный фонд был создан в 2008 году для помощи осужденным и их семьям.

Москва, Ольга Ветрова

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