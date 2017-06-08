Четверг, 8 июня 2017, 15:25 мск

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В Раменском приборостроительном конструкторском бюро идут обыски

В Раменском приборостроительном конструкторском бюро идут обыски

Сотрудники органов правопорядка проводят обыски в здании Раменского приборостроительного конструкторского бюро (ПКБ), передает телеканал «Рен-ТВ».

Как сообщается, Раменское ПКБ специализируется на производстве оборудования для военной авиации. Во время обыска силовики изымают электронные носители и документацию.

По данным телеканала, данные мероприятия могут быть связаны с расследованием уголовного дела о промышленном шпионаже.

Москва, Алексей Васильев

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