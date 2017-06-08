После гибели ребенка, пострадавшего во время урагана в Подмосковье, возбуждено уголовное дело

В Подмосковье возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка, пострадавшего при урагане, который обрушился на столичный регион 29 мая. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, трагический случай произошел в поселке Томилино, когда дети шли с футбольной площадки в здание школы № 17.

По данным ведомства, дерево упало на асфальт перед центральным входом учебного заведения. При этом 8-летний мальчик получил травмы, от которых впоследствии скончался в больнице.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей).

«Указанное стало возможным в результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей должностными лицами администрации образовательного учреждения, ответственными за организацию пребывания детей на территории учебного заведения», – отмечают в ведомстве.

Как сообщал «Новый День», 29 мая в Москве в результате ураганного ветра погибли 11 человек и пострадали 168 горожан. В Подмосковье погибли шесть человек, еще более 30 были госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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