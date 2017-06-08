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Фонд «Русь сидящая» объяснил обыск в своем офисе

Фонд «Русь сидящая» объяснил обыск в своем офисе

Сегодняшний обыск в благотворительном фонде «Русь сидящая», который оказывает помощь заключенным и их семьям, связан с проверкой хищения бюджетных средств. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в сообщении на официальной странице организации в сети Facebook.

В фонде уточнили, что обыск проводили четверо сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) с 10 до 13 часов. Это была доследственная проверка на предмет хищения бюджетных средств.

«Но бюджетных средств у нас нет», – подчеркивается в сообщении организации.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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