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В Москве задержан администратор «группы смерти»: довел до самоубийства челябинскую школьницу

В Москве задержан администратор «группы смерти»: довел до самоубийства челябинскую школьницу

В Москве задержан администратор так называемой «группы смерти» в сети Интернет. Как сообщила пресс-служба МВД РФ, 26-летний мужчина подозревается в доведении до самоубийства 14-летней девочки, которая в мае этого года попала в больницу в Челябинской области с резанами ранами.

При обыске у задержанного изъято пять сотовых телефонов, планшет и несколько сим-карт. Подозреваемый пояснил сотрудникам полиции, что являлся администратором так называемой «группы смерти», в которую входили 32 человека, все несовершеннолетние.

Мужчина признался, что давал подросткам задания, «направленные на причинение вреда своему здоровью, с целью доведения до совершения суицида».

По факту произошедшего коркинским отделом Следственного комитета было возбужденно уголовное дело по ст. 110 УК РФ. В настоящий момент подозреваемый этапирован в Челябинск.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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