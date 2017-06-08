Четверг, 8 июня 2017, 18:48 мск

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В подмосковном Пушкине педофил надругался над двумя школьниками

В подмосковном Пушкине педофил надругался над двумя школьниками

Сотрудники подмосковной полиции задержали 41-летнего мужчину, который подозревается в преступлении против половой неприкосновенности в отношении двух несовершеннолетних школьников, передает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

С заявлением об атаке педофила обратились матери пострадавших мальчиков. По словам женщин, преступление было совершено днем во вторник. Злоумышленник якобы заманил двух мальчиков – учащихся 8 и 7 классов одной из школ подмосковного Пушкина, – в заброшенный дом на улице Трудовой. Здесь злоумышленник надругался над жертвами.

Как оказалось, мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за насилие над несовершеннолетним лицом.

Возбуждено уголовное дело.

Москва, Алексей Васильев

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