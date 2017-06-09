В Пушкине арестован педофил за изнасилование двух мальчиков

В Подмосковном Пушкине арестован 41-летний ранее судимый местный житель, который обвиняется в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Его жертвами стали двое 13-летних мальчиков. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По версии следователей, в минувший вторник днем обвиняемый заманил обоих потерпевших в строение на Акуловском шоссе в Пушкине, где и совершил с ними насильственные действия сексуального характера.

Примечательно, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Во время допроса обвиняемый свою вину отрицал.

По ходатайству следователей в его отношении избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В рамках следствия проводятся оперативные мероприятия, направленные на сбор доказательной базы, а также выявление возможной причастности обвиняемого к другим аналогичным преступлениям, совершенных на территории региона.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.06.17

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