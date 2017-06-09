В Подмосковье арестован серийный домушник

В Подмосковье арестован ранее судимый 43-летний уроженец Калининграда, который подозревается в серии краж на общую сумму почти 3,5 млн рублей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

По данным полиции, злоумышленник, повреждая дверные замки и стеклопакеты, незаконно проникал в помещения частных жилых домов и похищал оттуда наличные деньги, ювелирные украшения и другие личные вещи владельцев.

Во время обыска по месту жительства подозреваемого были обнаружены и изъяты ювелирные изделия, мобильные телефоны, коллекционные монеты и часы.

В полиции уточнили, что мужчина изобличен как минимум в четырех кражах, совершенных на территории городского округа Домодедово и Красногорского района. Общая сумма материального ущерба от его преступных действий оценивается в 3,5 млн рублей.

По всем этим фактам следственным управлением УМВД возбуждены уголовные дела.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.06.17

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