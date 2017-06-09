Житель Рузского района изнасиловал 7-летнюю девочку

В деревне Ватулино в подмосковном Рузском районе 21-летний безработный местный житель обманом заманил в свой дом 7-летнюю девочку – ученицу второго класса одной из школ Рузы, – где надругался над ней, передает телеканал «360» со ссылкой на источник в полиции.

С заявлением об этом преступлении в дежурную часть полиции обратилась мать пострадавшей девочки. По словам женщины, изнасилование было совершено вечером в минувшую среду.

Найти подозреваемого стражам порядка удалось довольно быстро, в этом им помогли показания малолетней жертвы. На данный момент молодой человек задержан.

Возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 09.06.17

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