Дошло до суда уголовное дело об убийстве бас-гитариста группы «Любэ»

Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 40-летнего Максима Доброго, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности бас-гитаристу группы «Любэ» Павлу Усанову. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По уточненным данным следствия, ночью 2 апреля 2016 года в одном из ресторанов в селе Озерецком Дмитровского района между Усановым и Добрым произошел конфликт. Позднее, находясь на обочине автомобильной дороги от деревни Рыбаки к селу Озерецкое, Добрый нанес Усанову один удар правой рукой в левую височную область головы, от которого потерпевший упал и ударился головой об асфальт. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, от полученных в результате падения телесных повреждений музыкант скончался вечером 19 апреля, так и не приходя в сознание.

«В ходе следствия следователями было проведено более 100 следственных действий – допросов, осмотров и судебных экспертиз, в том числе комплексных и комиссионных, многообъектных и длительных по времени производства, которые в совокупности исключили возможность образования повлекшей смерть музыканта травмы от ударного травматического воздействия рукой», – отметили в СКР.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.06.17

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