ЧП в Москве: загорелся склад около Киевского вокзала

Сегодня днем в Москве в районе Киевского железнодорожного вокзала произошел пожар в складском помещении. Как сообщила пресс-служба столичного главка МЧС, площадь возгорания достигла 100 квадратных метров.

Информация о ЧП поступила 12:05. Прибывшие спасательные подразделения незамедлительно приступили к тушению пожара в отдельностоящем кирпичном здании по адресу Киевская площадь, дом 7. В 13:43 огонь был локализован. К тушению был привлечён пожарный поезд.

Информация о пострадавших не поступала.

В районе ЧП работает передвижная лаборатория для замера воздуха на предмет превышения предельно-допустимых концентраций вредных веществ.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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