В Чеховском районе пропала 15-летняя школьница

В селе Шарапово в Чеховском районе Московской области пропала 15-летняя Анна Татарникова. Девочка ушла из дома вечером 30 мая и до сих пор не вернулась домой. Волонтеры, родственники и сотрудники поисково-спасательного отряда уже десятый день безуспешно ведут поиски школьницы, передает портал «Чехов.нет».

Между тем, в правоохранительные органы поступают сообщения о том, что пропавшую Анну видели в Липецке на вокзале, а также в Чехове на территории микрорайона Венюково в течение последних нескольких дней. Однако эта информация не получила подтверждения.

Приметы пропавшей Анны Татарниковой: рост 1 метр 68 сантиметров, телосложение полное, волосы прямые темно-русого цвета, темно-зеленые глаза. В день исчезновения девочка была одета в кожаную красную куртку, красные джинсы и джинсовые мокасины с подошвой белого цвета. С собой при ней была кожаная сумка через плечо.

Всех, кто может обладать какой-то информацией о судьбе или местонахождении Анны Татарниковой, просят обратиться по телефонам: 02, 112, 8(800)7005452.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 09.06.17

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