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При пожаре на складе около Киевского вокзала погибли два человека

При пожаре на складе около Киевского вокзала погибли два человека

Сегодня в Москве во время пожара на складе около Киевского железнодорожного вокзала погибли два человека. Как сообщила пресс-служба столичного главка МЧС, их тела без признаков жизни были обнаружены при разборе завалов.

Как сообщал «Новый День», пожар на складе в районе Киевского вокзала начался около полудня. На месте ЧП были направлены спасательные подразделения и пожарный поезд. В 13:45 пожар был локализован на площади 100 квадратных метров, а в 14:42 – ликвидирован.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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