Оливер Стоун: На роли Путина и Ленина подошел бы ДиКаприо

Известный американский кинорежиссер Оливер Стоун, снявший многосерийный фильм «Интервью с Путиным», заявил, что в его планах нет создания полнометражного художественного фильма о российском президенте. Однако при этом Стоун назвал голливудских актеров, которые, по его мнению, могли бы сыграть действующего главу российского государства.

«Первый, кто приходит на ум – Джереми Реннер – он немного похож на него. Но Путин очень умный, я не знаю, насколько умен Реннер. (Леонардо) ДиКаприо мог бы быть похожим на него, хотя он мог бы сыграть даже Ленина», – цитирует режиссера The New York Post.

Стоун также объяснил, как ему удалось уговорить «закрытого» российского лидера поработать с ним. «Он согласился на интервью, потому что хочет быть услышанным. Плюс, мне кажется, мои вопросы были для него вызовом», – отметил режиссер.

По его словам, он даже спрашивал, может ли Путин крепко спать. «Он сказал мне, что спит очень хорошо. На его месте, я был бы нервной развалиной… Может быть, ему помогает дзюдо», – сказал Стоун.

Четырехсерийный документальный фильм «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews) выйдет в эфир на кабельном телеканале Showtime 12-15 июня. Стоуну в течение двух лет несколько раз удалось встретиться Путиным. В общей сложности у него оказалось около 19 часов съемочного материала.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 09.06.17

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