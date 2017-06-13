В Москве обезврежена банда продавцов псевдомедицинского оборудования

В Москве пресечена деятельность межэтнической преступной группы, в состав которой входило не менее 14 человек, которые уверяли людей, что они тяжело больны и вынуждали их покупать псевдомедицинские приборы. Как сообщила пресс-служба столичного главка МВД, по данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным ведомства, злоумышленники звонили гражданам по телефону и представлялись сотрудниками различных медицинских и иных учреждений. Они уверяли своих жертв, что у них якобы обнаружены тяжелые заболевания и вынуждали купить оборудование, которое выдавали за медицинские приборы. В настоящий момент известно, что от действий мошенников пострадало не менее 13 граждан, проживающих в различных регионах.

В офисном помещении в Москве, откуда злоумышленники осуществляли свою деятельность, а также по местам жительства задержанных проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты мобильные и стационарные телефонные аппараты, база с указанием данных потерпевших, компьютерная техника и электронные носители.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Сотрудники правоохранительных органов задержали 14 подозреваемых. В настоящий момент один из них заключен под стражу, в отношении семерых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, еще шестеро – под подпиской о невыезде.

Москва, Мария Вяткина

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