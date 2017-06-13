16-летний москвич получил тяжелые ранения после взрыва самодельной бомбы

В Москве 16-летний подросток серьезно пострадал при взрыве в квартире. Девятиклассника доставили в реанимацию НИИ им. Склифосовского с диагнозом минно-взрывная травма, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что ЧП произошло в одном из домов на Покровском бульваре. Молодой человек смешивал неизвестные компоненты, пока самодельное устройство не сдетонировало. В результате он лишился левой кисти, получил множественные осколочные ранения правой половины грудной клетки, травму обоих плеч и предплечий, а также рваную травму правой кисти.

Врачи оценивают состояние школьника как тяжелое.

Столичная полиция проводит проверку. В квартире, где проживает подросток, найдены фрагменты самодельного инициирующего взрывчатого вещества.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 13.06.17

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