Владелец ресторанов «Корчма Тарас Бульба» оказался фигурантом уголовного дела

Бенефициар сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрий Белойван стал фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, ему предъявлено официальное обвинение по восьми эпизодам преступной деятельности.

По версии следствия, в период с января 2011 по март 2014 годы Бейлован, являясь фактическим руководителем восьми юридических лиц, осуществляющих ресторанную деятельность под товарным знаком «Корчма Тарас Бульба», в целях уклонения от уплаты налогов неправомерно не отразил в налоговых декларациях действительные суммы доходов и занизил налоговую базу, говорится в сообщении СКР.

В ходе расследования было установлено, что сумма неуплаченного в бюджет налога на добавленную стоимость составила в общей сложности более 650 млн рублей.

В СКР уточнили, что Белойвану избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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