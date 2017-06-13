Вторник, 13 июня 2017, 15:17 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

, ,

Владелец ресторанов «Корчма Тарас Бульба» оказался фигурантом уголовного дела

Владелец ресторанов «Корчма Тарас Бульба» оказался фигурантом уголовного дела

Бенефициар сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрий Белойван стал фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, ему предъявлено официальное обвинение по восьми эпизодам преступной деятельности.

По версии следствия, в период с января 2011 по март 2014 годы Бейлован, являясь фактическим руководителем восьми юридических лиц, осуществляющих ресторанную деятельность под товарным знаком «Корчма Тарас Бульба», в целях уклонения от уплаты налогов неправомерно не отразил в налоговых декларациях действительные суммы доходов и занизил налоговую базу, говорится в сообщении СКР.

В ходе расследования было установлено, что сумма неуплаченного в бюджет налога на добавленную стоимость составила в общей сложности более 650 млн рублей.

В СКР уточнили, что Белойвану избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.06.17

16-летний москвич получил тяжелые ранения после взрыва самодельной бомбы. / Россияне смогут возмещать моральный вред за некачественные услуги ЖКХ. / Экс-глава ФСИН признан виновным по делу о хищении 1,3 млрд рублей.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках / Метки

, , , , , ,

Москва, все новости

Лимонов: Навальный и Собянин «опять действовали тандемом»

Политика /

Парламент Молдавии намерен запретить российские теленовости

Голосование на сайте

Надо ли законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в митингах?

В Подмосковье вернулись черные аисты: впервые за 100 лет

На строительном рынке в Пушкинском районе разбилась 5-летняя девочка

16-летний москвич получил тяжелые ранения после взрыва самодельной бомбы
Все новости