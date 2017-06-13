На строительном рынке в Пушкинском районе разбилась 5-летняя девочка

В подмосковном Пушкинском районе на строительном рынке произошло ЧП: маленькая девочка разбилась, упав со стеллажей со стройматериалами. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

В ведомстве отметили, что информация о гибели девочки поступила накануне из реанимационного отделения больницы. В ходе проверки выяснилось, что 5-летняя пострадавшая находилась на строительном рынке в деревне Алешино Пушкинского района со своим отцом. Мужчина, зайдя в помещение строительного рынка, оставил дочь на улице, где ребенок самостоятельно поднялся на лестнице на строение в виде стеллажей со стройматериалами и упал вниз на бетонное покрытие.

Как предполагается, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.06.17

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