Подорвавшийся в Москве подросток пытался изготовить фейерверк к выпускному

Стали известны новые подробности ЧП со взрывом, в результате которого в Москве подросток получил тяжелые ранения. По данным источников в правоохранительных органах, школьник пытался самостоятельно изготовить фейерверк к предстоящему выпускному, передает РИА «Новости».

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в воскресенье ночью. По уточненным данным, подросток находился один в квартире на Покровском бульваре, когда в ней прогремел взрыв. Он смешивал химические компоненты, в результате произошел непроизвольный взрыв, от которого в квартире выбило оконное стекло.

В результате взрыва школьник лишился левой кисти, получил множественные осколочные ранения правой половины грудной клетки, травму обоих плеч и предплечий, а также рваную травму правой кисти.

В настоящее время он в тяжелом состоянии находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 13.06.17

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