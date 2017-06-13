Жуть в Подмосковье: женщина накормила свиней головой своего знакомого

В подмосковном Волоколамске совершено жуткое убийство: женщина ножом и кухонным топориком нанесла множественные ранения своему 83-летнему знакомому, после чего отрубила ему голову. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по подозрению в совершении преступления задержана 28-летняя жительница Тульской области.

По данным ведомства, убийство было совершено в результате пьяной ссоры. Подозреваемая «умышленно с целью причинения смерти, нанесла потерпевшему множественные удары ножом и кухонным топориком для разделки мяса в область лица, шеи и конечностей».

От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. После убийства, чтобы скрыть следы преступления, подозреваемая отчленила голову от тела и выбросила ее в хозяйственную пристройку в загон для свиней.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.06.17

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